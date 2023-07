Adolescente é encontrado morto dentro de cela de presídio em Rio Branco

O adolescente infrator J.C.M.O, de 16 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (5), em uma cela do Centro Socioeducativo Aquiry, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o infrator estava sozinho em uma cela na Ala B, quando agentes do Instituto Socioeducativo perceberam que o adolescente não saiu para almoçar e levantou estranheza. Os agentes foram até a cela e encontraram ele morto, amarrado em uma corda feita com lençóis.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer porque o adolescente já estava sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística, que constatou que o adolescente foi vítima de suicídio. O que deve ser investigado é se o suicídio foi por vontade própria ou a mando de algum outro interno.

O corpo de Juan foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.