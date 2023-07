Adolescente que sofreu mal súbito em academia teve cinco paradas cardíacas

Na tarde desta segunda-feira (24), uma adolescente desmaiou após sofrer um mal súbito em uma academia de Rio Branco e foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Rio Branco pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A direção da unidade de saúde informou ao g1 Acre que a adolescente sofreu cinco paradas cardíacas.

A jovem treinava no Centro de Promoção da Saúde do Sesi quando precisou de atendimento médico. Segundo a direção do Pronto-Socorro de Rio Branco, a adolescente teve cinco paradas cardíacas, está intubada e aguarda vaga para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O Sesi, por meio de nota, informou que a jovem fazia uma atividade física quando passou mal. Imediatamente, a equipe chamou o serviço médico. De acordo com a nota, a adolescente está acompanhada dos pais e profissionais do Sesi no hospital.