Agências reguladoras: concursos são autorizados com 365 vagas

Novos concursos para as Agências Reguladoras foram autorizados pelo Governo Federal. O aval contempla 365 vagas efetivas em oito autarquias.

Veja a seguir a distribuição por agência:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) – 40 vagas;

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) – 70 vagas;

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) – 50 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) – 40 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) – 30 vagas;

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – 50 vagas;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – 50 vagas.

O aval foi dado pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em coletiva realizada nesta terça-feira, 18.

> Veja detalhes do anúncio dos concursos federais! <

Os cargos não foram confirmados, mas, conforme o Governo Federal, serão priorizadas carreiras de nível superior.

Os avais serão publicados ao longo da semana, no Diário Oficial da União. Ainda de acordo com o governo, os editais deverão ser publicados este ano, enquanto as convocações ocorrerão em 2024.

Confira detalhes dos concursos Agências Reguladoras

Até maio deste ano, diversos pedidos de concursos foram enviados ao MGI.

Com base nessas solicitações, Folha Dirigida por Qconcursos traz informações sobre cargos que podem ser contemplados nos avais das agências reguladoras. Confira!

Antaq

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários enviou ao MGI um novo pedido de concurso para preencher 128 vagas, mas recebeu aval para 30 postos, que devem contemplar os cargos de:

nível superior: especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários; e analista administrativo.

Os cargos de especialista e analista administrativo têm como requisito o nível superior. As remunerações são de R$17.071,35 e R$15.708,25, respectivamente.

Os valores já contam com os vencimentos básicos reajustados recentemente e o auxílio-alimentação de R$658.

Anac

Segundo o setor de Gestão de Pessoas da Anac, em 2022 foram solicitadas 169 vagas, sendo 145 para o cargo de especialista em regulação de aviação civil e 24 para analista administrativo, ambos de nível superior.

Agora, a Agência Nacional de Aviação Civil recebeu aval para preencher 70 vagas, que devem contemplar os cargos citados acima.

ANA

Em 2022, Folha Dirigida consultou a Agência Nacional de Águas, que tenta, desde 2020, a abertura do seu concurso ANA.

Segundo a agência reguladora, foram solicitadas 101 vagas para um novo concurso, sendo autorizado, agora, 40. O pedido para cargos de nível superior foi para:

nível superior: especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico (53) e analista administrativo (38).

Os subsídios, no início das carreiras, são de R$15.058,12, para os especialistas, e de R$13.807,57, para os analistas administrativos.

Ainda não se sabe se ambas as carreiras serão contempladas na autorização.

Anatel

A Agência Nacional de Telecomunicações contava com 374 cargos vagos. O último pedido enviado, em 2020, visava ao preenchimento de 333 vagas, sendo elas nas seguintes carreiras:

analista administrativo (46 vagas);

especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações (104);

técnico administrativo (99); e

técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações (84).

As remunerações oferecidas para os técnicos de administração e regulação são de R$7.474,67 e R$7.846,37, respectivamente.

Já os analistas costumam receber R$14.265,57, enquanto os especialistas têm um salário de R$15.516,12. Os valores já contam com o auxílio-alimentação de R$458.

Com 50 vagas autorizadas, a expectativa é para que os cargos de analista, de nível superior, sejam contemplados no aval.

Aneel

O concurso Aneel também está autorizado. Com 40 vagas, a seleção deve contar com oportunidades para os cargos de:

especialistas em regulação e analista administrativo.

As remunerações na agência variam entre R$6.605,52 e R$12.890,49.

ANS

Com 35 vagas autorizadas, a Agência Nacional de Saúde Suplementar deverá realizar concurso com vagas para especialista em regulação de saúde suplementar e analista administrativo, ambos de nível superior.

Em relação ao novo concurso, a ANS explicou que há necessidade em preencher as vagas acima citadas, “até mesmo porque a validade do último concurso já está expirada”.

ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres solicitou 362 vagas, mas teve aval para 50. As carreiras de nível superior também devem ser priorizadas, sendo elas:

Nível superior

analista administrativo – R$14.265,57; e

especialista em regulação de serviços de transportes terrestres – R$15.516,12.

Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também recebeu aval para um novo concurso. Serão 50 vagas, que deverão ser distribuídas por cargos de nível superior, sendo eles: