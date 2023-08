Agronegócio e tecnologia: Sebrae traz óculos de realidade virtual; saiba como visitar

O Sebrae Acre está na Expoacre e, mais uma vez, une tecnologia ao agronegócio. No galpão da instituição, os visitantes podem conhecer cadeias de produção de café, castanha e açaí através de óculos de realidade virtual. Além disso, há três jogos voltados para o agro, em que as crianças podem testar seus conhecimentos e aprender mais sobre as cadeias de produção do Acre.

Segundo Francinei Santos, analista técnico do Sebrae, afirmou que no óculos de realidade virtual você vai poder ver da produção, o transporte para as agroindústrias, o processo de agroindustrialização, o transporte deles para os canais de comercialização e o consumidor comprando esse produto.

“Esse ano a gente inovou com os óculos de realidade virtual para que a sociedade possa ver como que o produto que ela está comprando do nosso agronegócio, da nossa agricultura familiar, qual é o caminho que ele percorre. Isso é interessante para gente ver e valorizar os nossos produtos da terra”, explicou.

De acordo com Francinei, os espaços com maior registro de visitantes nessa área de tecnologia, são os óculos de realidade virtual. “Nesta noite de domingo já está mais que triplicado o número de pessoas que visitaram esse espaço com relação a ontem”, explicou.

“Sobre esse conceito de bioeconomia e sustentabilidade, a gente tem mais de 80% do estado como área protegida. Então, a gente só pode levar a produção e a produtividade com inovação e tecnologia”, disse Francinei sobre aliar tecnologia com agronegócio.

“Hoje, praticamente, você não precisa desmatar para você produzir com qualidade novos produtos e produzir mais aquilo que a gente já é campeão de produção. Basta a gente inovar, tem muita tecnologia disponível, tem muitas inovações acontecendo todos os dias e o nosso espaço do agronegócio da bioeconomia no institucional do Sebrae é isso, é demonstrar como essas inovações e tecnologias podem aumenta a produtividade no estado do Acre”, finaliza.