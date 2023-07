Carnavale: Álamo, Ferdiney, Cléber Guidini e mais; ContilNet recebe famosos em primeira noite

Em ritmo frenético, a equipe do portal ContilNet e Sans Filmes, realizaram sua estreia no Carnavale 2023. Os apresentadores Douglas Richer e Everton Damasceno receberam famosos e personalidades acreanas no estúdio montado no coração da folia de Brasiléia.

A transmissão ao vivo da primeira noite acontece pelo YouTube do ContilNet e também pela TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, pelo canal 8.1, e se repete neste sábado (1) e domingo (2).

A dupla de apresentadores conversou com artistas que sacudiram a multidão que marcou presença na tradicional Praça Hugo Poli. No estúdio, marcaram presença Álamo Kario, Ferdiney Ryos e o cantor Cleber Guidini de Porto Velho. Além dos artistas, a prefeita Fernanda Hassem, a influenciadora acreana e rainha do da ExpoAcre, Sarah Aiache e outras personalidades marcaram presença na estreia da transmissão da primeira noite.

Neste sábado, o maior carnaval fora de época do Acre recebe a famosa banda baiana Jammil.

Assista na íntegra a cobertura: