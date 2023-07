Alan Rick deve sair do União Brasil, diz Estadão; senador não se manifesta

Segundo informações apuradas pelo site Estadão, o senador Alan Rick deverá deixar o União Brasil após suposto atrito com a cúpula nacional do partido, que atualmente é comandada por Luciano Bivar.

De acordo com informações levantadas pelo site, ele já teria enviado o comunicado de desfiliação e está negociando uma possível ida para o Podemos ou Partido Liberal (PL).

Com a saída de Alan Rick, a presidência do União Brasil no Acre deve ficar com o deputado Coronel Ulysses, possível nome da legenda para disputar a prefeitura de Rio Branco em 2024. Mesmo no PL, a ideia é o senador apoiar o aliado com uma candidatura de cunho bolsonarista.

Alan Rick é o atual presidente do União Brasil no Acre. Em junho deste ano, ele decidiu pela dissolução dos diretórios partidários em 20 dos 22 municípios acreanos, no entanto, Luciano Bivar revogou a decisão do senador.

A reportagem do ContilNet tentou contato com Alan, mas não obteve resposta. No entanto, a assessoria do político disse que ele prefere não se posicionar sobre o assunto, que “houve uma situação interna no partido” e que Alan recebeu convites para ingressar em outra sigla.