Alan Rick diz que vídeo em aeroporto é antigo e pede desculpas: “Fiquei nervoso e fui grosseiro”

Após um vídeo vazar na internet, onde o senador Alan Rick (União Brasil) aparece gritando com um atendente de uma companhia aérea por não conseguir embarcar em voo para Rio Branco, o parlamentar se pronunciou sobre o caso. Em nota, Alan explica que o vídeo é antigo e justifica que o estresse foi causado por irresponsabilidade da companhia.

“Esclareço que é um recorte de um lamentável episódio ocorrido no início do ano passado. Estava esperando o horário do meu voo em Brasília e a cia. aérea alterou por várias vezes o portão de embarque. Tive que correr o aeroporto todo pra tentar embarcar. Quando cheguei o rapaz informou que não podia mais embarcar e naquele momento, não deu a devida atenção a situação. Eu tinha agendas importantes e inadiáveis”, disse o senador.

Alan confessa que errou, porém declarou que “na política, há os adversários que jogam limpo e os que jogam sujo”. “Humano que sou, admito que fiquei nervoso e fui grosseiro. Errei, me desculpei e reitero meu pedido de desculpas pelo erro”, disse.

“Infelizmente, na política, há os adversários que jogam limpo e os que jogam sujo. Esse jogo de tentar manchar a imagem dos outros não é o meu”, completou.

O senador aproveitou para lembrar que todos os acreanos já passaram por situações constrangedoras por conta do serviço prestado pelas companhias.

“Lembro que temos literalmente “brigado” com as companhias aéreas por causa do péssimo serviço oferecido aos acreanos. Já fiz várias reuniões com Gol, Latam e também com a Azul Linhas Aéreas para melhor atender os acreanos”, finalizou o senador.

Veja a nota na íntegra:

Nota à imprensa

Já perdemos voos por culpa das companhias aereas, sofremos atrasos que atrapalham a vida e o trabalho das pessoas.

