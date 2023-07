Alysson diz que Expoacre recebeu investimento de R$ 10 milhões: “Será vitrine para outros estados”

A primeira noite da Expoacre 2023 acontece neste sábado (29) e promete ser um evento voltado não só para o entretenimento, mas também para os negócios.

O secretário de governo, Alysson Bestene, em entrevista coletiva concedida no estande da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), disse que o objetivo do governo do Estado é que a feira se torne cada vez mais um lugar de negócios.

“Nós crescemos muito o espaço, principalmente no setor agrícola, as pessoas vão poder visitar e conhecer os produtos. Esse é o objetivo da feira, se transformar cada vez mais em uma feira de negócios, foi um pedido do governador, que nós déssemos oportunidade para todos”, destacou.

De acordo com o secretário, o investimento do governo na feira foi de aproximadamente R$ 10 milhões e ressaltou que a Expoacre é uma vitrine no estado:

“Vamos fazer com que a Expoacre 2023 seja uma vitrine, fazendo intercâmbio com outros estados e com outros países, além de gerar oportunidades, fortalecendo a economia local e gerando emprego e renda”, pontuou.