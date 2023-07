Andressa Urach sensualiza, convida clientes para boate e haters não perdoam

Andressa Urach está de volta à vida noturna e na segunda-feira, 03 de julho, a loira fez uma convocação para os clientes da boate Gruta Azul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde ela vive.

Ela, que trabalhava no local no período de sua gravidez do filho caçula em 2021, anunciou o retorno em junho, deixando fãs confusos, já que havia afirmado dias antes que estava deixado o OnlyFans por estar “de volta com Deus”.

Em um vídeo sensual, usando um top decotado, minissaia e bota de cano alto branco, a ex-miss bumbum exibiu o corpo malhado e a marquinha de biquíni, com direito a poses, caras e bocas.

“Espero vocês no Gruta Azul Club. Gostaram do meu look?”, disse ela.

Nos comentários, internautas dividiram opiniões. Contudo, a maioria criticou a atitude da ex-A Fazenda.: “Minha filha! Você não estava chorando horrores, falando que Jesus falou com você? Que você ia sair disso? Que que tá pegando? Desistiu? Ué”; “Cheio de mulher invejosa e sem noção, escondida atrás da capa de cristã…”; “Pastor a ovelha fugiu!”; curte aí que acha que Deus está triste com o que ela está fazendo”; Triste demais. Mulher nenhuma gosta de se deitar com qualquer um por dinheiro! Tenho certeza que ela prefere estar em um lar com os filhos e um marido cuidadoso. Essa moça deve estar sofrendo muito, e não cabe julgamentos e sim pedir a Deus que a ajude para que ela encontre o caminho certo para que seja realmente feliz e realizada como mulher”, disseram internautas.

EX-MARIDO DE ANDRESSA URACH VENDE ALIANÇAS DO CASAMENTO

O ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, vendeu as alianças que eles usavam enquanto eram casados. O empresário anunciou o par de joias em seu Instagram e apenas oito horas depois vendeu pelo valor de R$ 6 mil. A caixa original das peças também estava no anúncio.

Vale destacar que o ex-casal está na Justiça em processo de divórcio e também disputando a guarda do filho, Leon, que completou 1 ano em fevereiro. O menino mora com o pai atualmente e recebe visitas esporádicas da modelo.