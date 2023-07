Aneurisma: entenda condição que matou fisiculturista alemão de 30 anos

O influencer e fisiculturista alemão Jo Lindner morreu aos 30 anos na sexta-feira (30/6). A morte foi causada por um aneurisma, dilatação dos vasos sanguíneos, que fragiliza as artérias, e pode levar a um acidente vascular cerebral (AVC).

A informação da morte dele, conhecido na internet com Joesthetics, foi confirmada pela namorada, Nicha, no sábado (1º/7). Ela informou que ele já vinha reclamando de dores no pescoço três dias antes da morte, mas o casal não desconfiou da possibilidade de um aneurisma.

O que é aneurisma?

O aneurisma é a dilatação dos vasos sanguíneos que levam sangue até o cérebro. A condição tende a ser silenciosa e, se não for rastreada cedo, pode aumentar o risco de um AVC exponencialmente.

Na maioria dos casos, o aneurisma cerebral não causa sintomas antes de se romper ou vazar, mas algumas pessoas podem sentir:

Dor constante atrás do olho;

Pupilas dilatadas;

Visão dupla;

Formigamento no rosto.

Ser fisiculturista aumenta os riscos?

Os riscos de um aneurisma não aumentam por conta da prática de atividades físicas. Entretanto, o uso de anabolizantes e de suplementos hormonais pode alterar a pressão cardíaca e levar a uma dilatação dos vasos sanguíneos do cérebro.

“Durante a atividade física, a pressão cardíaca se eleva e, se a pessoa tem um aneurisma, é possível que ela acabe sofrendo um AVC. Observamos o quadro em quem treina e faz uso de anabolizantes”, afirma o neurocirurgião Victor Hugo Espíndola.

O médico frisa que a importância de práticas esportivas serem acompanhadas por um profissional de saúde para prevenir riscos.

Detecção e tratamento do aneurisma

O diagnóstico de um aneurisma ocorre por meio de exames de imagem como ressonância magnética e/ou tomografias.

Os aneurismas podem atingir pessoas de qualquer idade, mas são mais comuns em adultos entre 30 e 60 anos. A condição também acomete mais mulheres do que homens. Alguns fatores de risco para aneurisma são:

Doenças renais com formação de cistos;

Malformações arteriovenosas (emaranhados de artérias e veias no cérebro que interrompem o fluxo sanguíneo);

Histórico de aneurisma em familiar de primeiro grau (filho, irmão ou pai).

O tratamento em geral é feito cirurgicamente, mas é indicado apenas em casos mais graves por conta dos riscos envolvidos no procedimento.