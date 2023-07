Anitta viraliza na web ao ensinar ousado passo de dança do funk para modelo internacional; veja vídeo!

UAU! Anitta voltou a viralizar na web por um motivo pra lá de inusitado! A ‘Girl From Rio’ ensinou a famosa modelo norte-americana Emily Ratajkowski a fazer o ‘quadradinho’ do funk brasileiro.

Durante a participação da Poderosa no podcast ‘High And Low’, programa da modelo, Emily pediu para que a dona do hit “Envolver” ensinasse o famoso ‘quadradinho’.

“Pedi para a Anitta me ensinar a fazer o movimento que é sua assinatura, o ‘quadradinho’. Assistam e me vejam falhar miseravelmente. Te amo, Anitta!”, disse Emily ao compartilhar o registro pelas suas redes sociais. Confira o vídeo:

Anitta posta vídeo dançando tango com novo affair

Namorados? Anitta e Simone Susinna estão juntinhos na Itália há alguns dias, mas até o momento, os dois famosos ainda não confirmaram oficialmente o relacionamento amoroso como casal.

Para deixar os fãs mais ansiosos sobre a confirmação de um possível romance, a cantora e o ator publicaram um vídeo dançando tango, no maior clima romântico, bem juntinhos. Até a voz do hit “Boys Don’t Cry” brincou: “Eu juro que EU sei dançar tango direito”. Veja o momento caliente aqui!