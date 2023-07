O Grupo Carrefour informou que realiza testes recorrentes em todos os produtos de marca própria. Segundo a empresa, o produto citado fora testado em maio, e os resultados das amostras analisadas estavam dentro dos parâmetros exigidos pela Anvisa.

O Carrefour reforçou ainda que solicitou de imediato a retirada do lote 22.992 de todas as lojas onde estava disponível para compra, e que está em contato com seu fornecedor para apurar o fato.

A rede não informou se haverá alguma ação para atender o consumidor que tenha comprado o lote vetado.

Qual lote do sal Carrefour foi proibido pela Anvisa?

O lote 22.992 do sal de marca Carrefour teve sua comercialização, fabricação e distribuição proibidas pela Anvisa. A agência recomendou o recolhimento imediato do lote vetado.

Por que a venda do sal Carrefour foi suspensa?

A Anvisa exige que o sal usado no dia a dia tenha quantidades mínimas de iodo em sua composição. Por isso, o nome do produto se chama sal refinado iodado.

Segundo a agência reguladora, o lote 22.992 demonstrou em testes laboratoriais ter quantidade de iodo abaixo da obrigatória em legislação.