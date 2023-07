Ao ContilNet, Fernanda Hassem fala sobre o Carnavale: “Reconstruir a economia e alegria”

A primeira noite do Carnaval fora de época de Brasiléia, o Carnavale, aconteceu nesta sexta-feira (30) e reuniu milhares de foliões. Com uma estrutura exclusiva, a equipe do ContilNet realizou a transmissão da festa.

A apresentação ficou por conta dos jornalistas Douglas Richer e Everton Damasceno, que conversaram com a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, sobre a realização do tradicional Carnavale.

“A cidade se preparou para receber o público, a festa está linda, expositores preparados, as bandas correspondendo às expectativas. Se hoje, sexta-feira está assim, a alegria, imaginem amanhã”, ressaltou.

O Carnavale acontece na praça Hugo Poli, onde são aguardadas uma média de 25 mil pessoas por dia. Nesta primeira noite, a abertura da festa foi a partir das 22h, com as apresentações de diversos cantores e bandas locais. Passaram pelo palco os artistas: Dj Alessandro, Alamo kario, Ferdiney Rios e Cléber Guidini, diretamente de Porto Velho.

Hassem aproveitou a oportunidade para falar sobre a última enchente que atingiu o município no início de 2023.

“Brasiléia já tem o selo de melhor carnaval fora de época do estado, mas este carnaval tem um significado diferente pra gente. É o carnaval da reconstrução, da gente reconstruir a economia e a alegria do povo. Nesse lugar que estamos sentados há três meses estava coberto de água e hoje está coberto de alegria”, destacou.

A programação do aniversário de Brasiléia teve início há cerca de uma semana, com solenidades de entrega da Organização em Centros de Atendimento (OCA) do município, entregas de ramais, entre outros importantes momentos.