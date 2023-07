Com Bittar, Gladson dá ordem para pavimentação de ramais e construção de ponte

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estrada de Rodagens do Acre (Deracre) e da Secretaria de Obras Públicas, assinou na manhã deste sábado, 8, a ordem de serviço para a construção da ponte sobre o Riozinho do Andirá e a pavimentação da estrada vicinal no ramal dos Paulistas.

As obras vão beneficiar diretamente o município de Porto Acre, facilitando o transporte e escoamento de produtos agropecuários, além de trazer melhoria na trafegabilidade de veículos e pessoas.

“Essas obras só são possíveis através da parceria entre o Executivo e o Legislativo. As casas legislativas federais, estaduais e municipais foram essenciais para que essa obra saia do papel. O objetivo do nosso governo é melhorar a vida das pessoas. Além disso, são ações que geram empregos diretos, o que também beneficia a população local”, frisou o governador Gladson Cameli.

Para a pavimentação do ramal, foi empenhado o montante de R$ 15 milhões, por meio de emendas do senador Márcio Bittar. Já para a construção da ponte sobre o Rio do Andirá, são mais de R$ 20 milhões, também com recursos do parlamentar e uma contrapartida do Estado.

“O governo é um parceiro importante. Essas melhorias e construções no nosso município são a realização de um sonho, e vai melhorar a vida de mais de 18 mil pessoas”, declarou o prefeito do município, Bené Damasceno.

A ponte de 70 metros vai facilitar o escoamento da produção de castanha, madeira, leite e da pecuária na região. Além disso, mais de dez mil metros de ramais serão pavimentados pelo Deracre.

O senador Márcio Bittar ressaltou a importância da parceria entre Executivo municipal e estadual e o Senado Federal.

“O meu mandato de senador pertence ao povo acreano. A nossa alegria como parlamentares é ver essas melhorias na qualidade de vida das pessoas. Uma ponte que agora é de madeira, daqui a alguns meses vai ser uma ponte de concreto, mais segura e confiável”, conta o senador.

Além disso, o governo já está realizando a pavimentação de mais de 1.000 metros de ramal na área das oito bocas, na Vila do V, também em Porto Acre.

O que disseram

“Temos muito trabalho a realizar no período do verão. Vamos dar iniciar novas obras, e dar seguimento as que já estavam sendo realizadas” – Ítalo Lopes, secretário de Obras Públicas.

“É uma felicidade para todas as pessoas do município ver essa obra finalmente saindo do papel, essa é a realização de um sonho” – Célio Nogueira, representante da comunidade do município.

“A construção dessa ponte e a pavimentação asfáltica vão melhorar o ir e vir de pessoas e o escoamento da produção rural, são obras muito importantes” – Roberto Murade, presidente do Deracre.