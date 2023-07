Ao lado de Bittar, Gladson deixa R$ 14,1 mi em ordens de serviço para Plácido de Castro

Preocupado com o desenvolvimento regional, principalmente no interior, o governador Gladson Cameli (Progresistas) cumpriu a tradição iniciada já no primeiro ano de seu mandato, em 2019, de não ir aos municípios de mãos abanando. Na sua última visita ao interior, a Plácido de Castro, município a 93 quilômetros da Capital Rio Branco, na região da chamda Ponta do Abunã, o governador deixou assinadas 10, ordens de serviço para a pavimentação do Ramal Novo Horizonte e modernização viária da AC-40, no acesso à cidade de Plácido de Castro, além de recursos públicos que somam investimentos somam R$ 14,1 milhões.

A visita a Plácido de Casro foi na segunda- feira (10). “Aqui está mais uma prova da nossa união em prol das pessoas e do desenvolvimento de Plácido de Castro. Vamos continuar trabalhando para que o nosso estado seja uma terra de boas oportunidades para todos”, afirmou o governador noatodas assinaturas.

As obras no Ramal Novo Horizonte vão incluir 9 quilômetros asfaltados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre). Trata-se de uma estrada vicinal e é um dos mais importantes polos agrícolas da região, é responsável por fazer a ligação entre as rodovias BR-364 e AC-475.

A benfeitoria era reivindicada fazia tempo pelos agricultoras, conforme disse um morador da comunidade rural há mais de 40 anos, Wilson Cordeiro. Ele trabalha no cultivo de milho e banana numa pequena propriedade. “No inverno, a situação fica muito difícil por conta dos atoleiros. Já cheguei a perder minha produção por causa disso. Com o asfalto será uma maravilha. Estamos muito felizes”, afirmou.

A principal entrada da cidade de Plácido de Castro também ganhará um portal e rotatória, além da restauração de 2,5 quilômetros do pavimento da AC-40. “Além de trazer mais infraestrutura ao município, essas duas obras gerarão mais de 200 empregos diretos”, revelou José Roberto Murad, presidente do Deracre.

Os recursos das obras são provenientes de emenda do senador Marcio Bittar (União Brasil-AC), que também participou da solenidade de assinatura das ordens de serviços que vão resultar nas obras. ‘Foi durante uma audiência pública, realizada na Câmara de Vereadores de Plácido de Castro, que essas emendas foram discutidas e escolhidas pela comunidade. É com muita alegria que participo da assinatura da ordem de serviço dessas duas obras tão importantes”, disse Marcio Bittar.

Camilo da Silva, o prefeito de Plácido de Castro, agradeceu os investimentos realizados pelo Estado no município de 16,5 mil habitantes. “Nos últimos quatro anos e meio, o governo construiu 109 pontes e sete quilômetros de rede de esgoto, pavimentou mais de 11 quilômetros de ruas nos ajudou a recuperar mais de 650 quilômetros de ramais”, destacou o prefeito.

Também participaram da solenidade os secretários de Governo, Alysson Bestene; de Obras Públicas, Ítalo Lopes; e da Fazenda, Amarísio Freitas, além do do presidente do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), José Bestene, do presidente da Câmara de Municipal de Plácido de Castro, José Nunes de Carvalho, do deputado federal Eduardo Velloso (União), e do deputado estadual Tanízio Sá (MDB).