Ao visitar parentes, jovem quase é morto a tiro no Segundo Distrito de Rio Branco

O jovem Matheus de Souza Brilhante, 19 anos, foi ferido com um tiro, no início da noite desta quinta-feira (6), na Ramal São José, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Matheus estava caminhando pelo ramal com destino a casa de um tio dele, que mora no bairro Belo Jardim, quando foi surpreendido por um criminoso armado que estavam em uma motocicleta modelo Titan de cor preta, que se aproximou da vítima e efetuou um tiro que acertou as nádegas de Matheus.

Para não morrer, o jovem tentou correu até a casa do tio dele, mas perdeu as forças do caiu em via pública. Um motorista ainda não identificado, que trafegava pelo local colocou a vítima dentro da própria caminhonete modelo Toro e levou até o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. Após a ação, o bandido fugiu em alta velocidade na moto.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, ainda tentou interceptar a caminhonete Toro, mas o veículo chegou rapidamente ao pronto-socorro de Rio Branco.

Matheus é morador do residencial Rosa Linda e estava visitando parentes no Belo Jardim 1. Segundo informações, esse pode ter sido a motivação da tentativa de homícidio contra ele.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) esteve no local do crime, colheu as características do autor do crime, e em seguida fez patrulhamento na região busca de prender o atirador, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), que são investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), não foram acionados até a publicação desta matéria.