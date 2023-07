AO VIVO: Acompanhe aqui a transmissão da primeira noite de ExpoAcre 2023

O ContilNet em parceria com a Sans Filmes, Sem Fronteiras, Sicredi, Top Mídia e TV Rio Branco iniciam neste sábado (29) a transmissão ao vivo da maior feira agropecuária do Estado, a ExpoAcre 2023.

Com uma programação diversificada e mostrando todos os detalhes do evento, as marcas estão com um time de influenciadores da mais alta qualidade para entregar o melhor conteúdo, todos os dias, durante as nove noites de feira.

Este sábado será agitado pelo show do cantor Evoney Fernandes, além de outras atrações locais nos palcos alternativos e exposições nos galpões da feira.

A transmissão ao vivo pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1, inicia às 21h, e você não pode ficar de fora.