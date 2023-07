Aos 59 anos, apresentador da Globo desabafa sobre velhice: “O corpo fica estranho”

O jornalista e apresentador do Jornal do Acre 2º edição, Ayres Rocha, foi às redes desabafar sobre as mudanças que tem percebido em seu corpo, aos 59 anos.

Na tarde desta segunda-feira (10), nos stories do Instagram, Ayres Rocha fez comentários descontraídos para seus 49,7 mil seguidores em relação à imagem atual: “A gente vai ficando véi e o corpo ficando estranho. Mas tô nem aí”, escreveu o apresentador.

Longe da telinha, o apresentador curte férias em João Pessoa, e tem compartilhado discretamente sua rotina de descanso. Veja o post na íntegra: