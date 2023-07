Apenas 2 dos 11 novos promotores de Justiça do MPAC são acreanos; veja quem são

Em comemoração aos 60 anos do Ministério Público do Acre (MPAC), 11 novos promotores de Justiça Substitutos tomaram posse em uma cerimônia na última quarta-feira (26). Os promotores foram nomeados no dia 28 de junho pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento.

Os promotores de Justiça nomeados foram aprovados no XIII Concurso para Promotor de Justiça Substituto. Iniciado ainda em 2022, o certame foi executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos (Cebraspe), e contou com a participação de 1.015 inscritos.

O que chamou atenção, é que dos 11 novos promotores, apenas dois são nascidos no Acre, são eles: Renan Augusto Gonçalves Batista e Wendelson Mendonça da Cunha.

O restante dos novos empossados são de diferentes naturalidades, entre elas Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Em relação às regiões, ao lado dos acreanos, apenas mais um promotor vem da Região Norte.

Os promotores precisaram passar por diversas etapas, que incluíram prova preambular, provas discursivas, prova oral, prova de tribuna e avaliação de títulos.

Veja a lista completa dos 11 novos procuradores do MPAC:

Renan Augusto Gonçalves Batista – Rio Branco (AC)

Maísa Arantes Burgos – Vila Velha (ES)

Eduardo Lopes de Faria – Governador Valadares (MG)

Pablo Leones Monteiro Machado – Rondonópolis (RO)

André Pinho Simões – Sabinópolis (MG)

Christian Anderson Ferreira da Gama – Tefé (AM)

Wendelson Mendonça da Cunha – Rio Branco (AC)

Lucas Nonato da Silva Araújo – Valparaíso (GO)

Flávio Augusto Godoy – São Paulo (SP)

Washington Guedes Pequeno – Campina Grande (PB)

Lucas Ferreira Bruno Iwakami de Mattos – Niterói (RJ)