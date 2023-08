Aplicativo de reconhecimento facial auxilia segurança da Expoacre

O sistema de segurança da maior festa de agronegócios do Estado, a Expoacre, traz, entre os recursos utilizados nesta edição, inovações tecnológicas.

O aplicativo Apollo, criado pelo soldado da Polícia Militar do Acre, David Mello, realiza o reconhecimento facial por videomonitoramento e está sendo utilizado pelos agentes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) no evento.

O chefe do Departamento de Modernização Tecnológica da Informação e Comunicação da Sejusp (Dmitic) da Sejusp, Alexandre de Souza, explica que os visitantes da feira podem conhecer de perto o dispositivo: “Para quem quiser acompanhar, fazer o teste, inclusive passar pelo reconhecimento facial e verificar como estão seus dados”.

A tecnologia pode ser utilizada por todos os policiais do Acre, desde que seja solicitado o cadastro pelo comandante da unidade onde atuam.

Assim que instalado, o aplicativo se conecta aos servidores da Sejusp, que possuem uma série de outros serviços executados em paralelo, disponibilizando os dados a várias outras fontes, como o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Receita Federal, Polícia Civil e Cerco Eletrônico.

Desde o lançamento do aplicativo, já foram feitas mais de 600 mil operações de consulta ao banco de dados do aplicativo.