Após 10 anos longe da TV Globo, Samara Felippo participa de Vai na Fé

Após 10 anos longe das novelas, Samara Felippo fará uma participação especial em Vai na Fé, trama das 19h da TV Globo. A atriz dará vida à Vera Caldas, uma presidiária, ré confessa do homicídio do marido.

Ela será a responsável por aproximar Lumiar, personagem de Carolina Dieckmann, e Benjamin, vivido por Samuel de Assis, ao buscar o escritório dos advogados para defendê-la. A trama de Rosane Svartman está na reta final e terá o último capítulo exibido no dia 11 de agosto.

“Parei de fazer novela porque pararam de me chamar. Pessoas falam especificamente da Globo e parece que, se você não está na Globo, você é um artista que caiu no ostracismo, está morrendo de fome… E quero dizer que não é bem assim. Me reinventei em muitos lugares”, falou Samara à revista Quem.

A artista ainda destacou que trabalha bastante, porém fora da TV: “Escrevi, produzi e atuo na minha peça, Mulheres que Nascem com os Filhos, produzo uma festa em São Paulo, escrevo, cuido das minhas filhas”.