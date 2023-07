Após confusão na Aleac, Edvaldo recebeu ligação de Gladson; veja o que conversaram

Na sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (12), o deputado estadual Edvaldo Magalhães comentou sobre o episódio do desentendimento com o secretário de Governo, Luiz Calixto, ocorrido no Salão Nobre, na terça-feira (11).

Edvaldo disse que após a confusão, na noite de ontem, recebeu uma ligação do deputado estadual Nicolau Júnior (PP), e quando atendeu o telefone, o governador Gladson Cameli estava na linha.

“Ontem a noite, o meu telefone tocou. Eu atendi e ele disse: – Você está cumprindo com o seu papel. E eu respeito isso”, destacou Edvaldo.

Segundo o parlamentar, Gladson ainda o convidou para participar de um jantar organizado pelo Governo para os deputados da Aleac, ocorrido na terça. “Eu agradeci as palavras, a forma cordial que ele me tratou. Mas eu não fui para o jantar. Eu não aceitei o convite, mesmo feito pelo governador, porque eu não confraternizo com quem desrespeita o parlamento”.