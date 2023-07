Após derrota, jogadores do São Francisco se reapresentam

Após a derrota para o Águia, do Pará, por 1 a 0, nesse domingo, 2, no Florestão, o elenco do São Francisco reapresenta-se ao técnico Everton Lima nesta terça, 4, no Carlos Simão, e inicia preparação para o confronto contra a Tuna Luso. A partida vai ser disputada no domingo, 9, a partir das 13 horas (horário do Acre), no estádio Francisco Vasques (Souza), em Belém, no Pará.

Erro zero

Ocupando a 7ª colocação no grupo 1 com 9 pontos, o São Francisco precisa ganhar os últimos três jogos para poder sonhar com uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. “Ficamos em uma situação bem difícil depois da derrota para o Águia. Precisamos fazer a nossa parte e na sequência esperar pelos outros resultados”, avaliou o técnico Everton Lima.

Daniego volta ao time

Depois de cumprir suspensão contra o Águia, o atacante Daniego tem volta certa no time Católico contra a Tuna Luso.

“O Daniego tem uma função importante dentro da equipe. No jogo em Belém vamos precisar muito de todo o elenco”, afirmou o treinador.