Após ganhar 3,2 milhões de visualizações, jovem que mora em banheiro diz que vai ficar ‘off’

Após o vídeo sobre sua “casa-banheiro” ganhar cerca de 3,2 milhões de visualizações, Beatriz Modesto Gil, de 22 anos, fez uma live em que explicou melhor as reviravoltas recentes em sua vida, que a levou a morar no cômodo de sua pet-shop, e depois dos esclarecimentos foi para os braços da mãe. Moradora de Limeira, no interior de São Paulo, a jovem, que terminou recentemente um relacionamento de sete anos, ganhou mais 60 mil seguidores no TikTok ao fazer uma espécie de tour pelo espaço, dentro de sua loja, em que resolveu se instalar com o fim da sua união. Após a súbita popularidade, a comerciante postou nesta quarta-feira uma foto abraçada à mãe com a legenda: “Tô com a minha mãe, pessoal, vou ficar off um tempo”. Na live, ela pediu aos seguidores que não expusessem seu ex.