Após quatro anos, Taís Araújo volta a ser apresentadora na Globo; saiba como será

Uma das poucas artistas que continuam com contrato fixo com a Globo, a atriz Taís Araújo voltará a ganhar uma oportunidade como apresentadora na emissora. Ela foi escolhida para comandar o Vem Que Tem, especial com vendas de produtos durante a Black Friday, em novembro. Com ela, estará o comediante Fabio Porchat, que já comandou a atração no ano passado.

O F5 apurou que Taís é quem ficou com a vaga de Juliana Paes, que deixou de ter contrato fixo com a Globo em abril de 2022 e fez o Vem Que Tem do ano passado em acordo pontual. Neste ano, Juliana não teria agenda, já que está envolvida nas gravações de séries para a Netflix e para o Star+, streaming da Disney.

O nome de Taís Araújo foi escolhido por ser considerado bem aceito pelos anunciantes —além de já ter contrato de exclusividade com a Globo até 2025. A atriz, cuja assessoria confirmou a informação, tem circulado entre o entretenimento e a dramaturgia na emissora.

Nos últimos anos, ela fez as novelas “Amor de Mãe” (2019-2021) e “Cara e Coragem” (2022), e a série “Aruanas” (2019-2021). Também foi jurada do Masked Singer Brasil e comandou o reality show musical Popstar nas tardes de domingo entre 2018 e 2019, seu último desafio na área —em 2017, ela fez parte do Saia Justa, no canal pago GNT.

O Vem Que Tem vai ao ar no dia 23 de novembro, logo após “Terra e Paixão”, por volta das 22h30. Porém, estão previstas inserções antes dessa data. Tati Machado, que se destaca no Encontro e no Mais Você, fará parte do projeto, apresentando pílulas de promoções durante os intervalos da programação a partir de outubro.

Também serão exibidas ações dentro de programas da Globo, como É de Casa e Altas Horas, e até mesmo um merchandising na novela “Fuzuê”, escrita pelo autor Gustavo Reiz, que vai substituir “Vai na Fé” no horário das 19h a partir de agosto.