Após saída de Jarude, João Marcos Luz também se desliga do MDB

O vereador João Marcos Luz, líder do prefeito Tião Bocalom na Câmara de Rio Branco, comunicou em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (6), que solicitou ao Movimento Democrático Brasileiro-AC (MDB-AC) seu desligamento do partido.

O pedido de desligamento acontece três dias após o deputado estadual, Emerson Jarude, ter comunicado sua saída do partido em virtude da possível candidatura de Marcus Alexandre pela sigla.

João Marcos Luz seguiu os passos de seu colega político, já que não estava aceitando com bons olhos as negociações entre o MDB e o ex-prefeito.

O ContilNet entrou em contato com o vereador para apurar a real motivação de sua saída. Quando questionado, ele revelou que foi motivado pela possível ida de Marcus Alexandre para o partido. “Não posso estar ao lado de quem eu sempre denunciei”, disse.

No comunicado, o vereador disse que e a liberação foi acatada por unanimidade pelas cúpulas municipal e estadual do partido. Ele não terá prejuízo no mandato.

João Marcos finalizou o comunicado agradecendo pelos oito anos em que fez parte da sigla. “Agradeço ao partido pela acolhida ao longo destes 8 anos, em que compartilhei bons momentos”, disse.