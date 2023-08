Após show de Nattanzinho, seguranças armados ficam em cima de geleiras para evitar roubo de bebidas

Recentemente no Acre, cenas em que pessoas roubam bebidas ao final de shows no estado foram registradas e compartilhadas nas redes sociais.

Para evitar que isso acontecesse no segundo dia de Expoacre 2023, a produção do show do cantor Nattanzinho se preveniu e colocou seguranças armados para proteger as geleiras com as bebidas que sobraram no open bar do evento.

O momento foi compartilhado nas redes sociais de um promoter. “Acre. O estado que o produtor tem que colocar seguranças com cassetete e com medo de apanhar pra impedir que certos “clientes” roubem a sobra da bebida oferecida no evento open bar”, disse o empresário.

