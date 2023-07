Apostadores usaram ao menos R$ 1,4 milhão jogando no destino dos tripulantes do Titan, diz site

Um jogador identificado como Rich disse ao site que ganhara cerca de US$ 3.250 (R$ 15,6 mil) com apostas, argumentando que era moralmente defensável.

Os usuários de mídia social não concordaram com ele, no entanto. “Insano. Imagine ganhar dinheiro se alguém vai morrer ou não”, protestou um usuário do Twitter. “A nossa espécie está perdida”, protestou outro. “A Humanidade está acabando dia após dia. Imagine apostar dinheiro de verdade na vida das pessoas”, escreveu um terceiro.

– Se as famílias (dos tripulantes) tivessem acesso à Polymarket, elas poderiam usar o mercado como uma forma de obter a probabilidade imparcial e em tempo real de o submarino ser recuperado – afirmou um porta-voz da Polymarket. – Esse é um serviço muito mais valioso para eles do que a cobertura sensacionalista da mídia: com nossos mercados, pelo menos, eles entendem as verdadeiras probabilidades – acrescentou.