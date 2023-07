Artistas e atletas falam sobre importância do fomento à cultura em Rio Branco

Foi lançado na noite desta terça-feira (4) o fundo municipal de cultura com cinco editais para diversos segmentos, no valor de R$ 2 milhões para a cultura e R$ 1,5 milhão para o esporte.

O artista e empresário no segmento de arte, Luís Eduardo Ferreira, ressaltou e celebrou a importância do incentivo para os artistas. “Esse recurso vem para estimular justamente a produção cultural dentro do município. Ela é fundamental, é mais que importante, porque ela faz com que o artistas que está tentando produzir alguma coisa tenha acesso ao material, ao serviço de qualidade. O recurso vem como auxílio, apoio e ajuda”, diz.

O artista diz ainda que os editais descentralizam esse movimento, pois tira do centro para levar para o interior de Rio Branco. “Isso é maravilhoso, é de uma gama muito gigantesca”, completou.

Luís Eduardo afirmou ao ContilNet que quer submeter projetos nos editais lançados. “Eu quero submeter projetos que façam exatamente isso, descentralize esse eixo cultural para quanto mais distante, para o interior de Rio Branco mesmo, melhor, para que chegue pra todo mundo”, finaliza.

Durante o evento, diversos representantes de segmentos artísticos, de patrimônio e do esporte fizeram uso da palavra para agradecer os incentivos dados às suas áreas.

O representante da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), do Governo do Acre, também esteve presente no evento e afirmou que a cultura vive um momento ímpar em 2023, com diversos recursos federais.

O presidente da Federação Acreana de Atletismo, João Jácome, afirmou que o investimento feito pela Prefeitura para o esporte, tem um significado muito grande. “Há tempos nós não tínhamos tanto investimento no esporte. As federações, a quem aqui eu estou representando, as associações, as ligas, elas precisam desse recurso para fazer acontecer o esporte”, disse.

Segundo João Jácome, o papel do município é oportunizar e disponibilizar esse recurso. Quem vai fazer acontecer são as federações e associações, mas é preciso estar preparado para acessar o recurso e fazer acontecer o esporte no nosso dia-a-dia”, finalizou.

A cantora Abigail Sunamita também prestigiou o evento e afirmou que irá submeter projetos nos editais para iniciar novos caminhos e dar continuidade a outros. “Eu consigo atuar em vários segmentos, tanto da arte, quanto no patrimônio. E eu vou tentar no segmento da música e de culturas populares, participando também com outros artistas, até mesmo na área de comunicação”, explicou.

Abigail também revelou ao ContilNet que pretende submeter no edital o projeto do seu primeiro EP, com música autoral. “Já tenho meus projetos prontos, tenho alguns especiais e também projeto com o Balseiro, grupo que eu faço parte com Matheus, Pedro Lucas e Maria Clara, então nós queremos dar continuidade nisso”, explicou.

No evento estiveram presentes atletas, representantes de ligas, associações e federações, cantores, músicos, escritores, representantes dos povos originários e muitos outros representantes de diversos segmentos culturais e de esporte.