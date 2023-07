ASACINE promove a terceira edição do Festcinemulher em Rio Branco

A Associação Acreana de Cinema (Asacine) promove entre os dias 03, 04 e 05 de julho às 19 horas no Teatro Hélio Melo a terceira edição do FestCineMulher. O evento é financiado pelo edital da Fundação Elias Mansour (FEM) e conta com o apoio do Instituto Federal do Acre (IFAC) e da Academia Acreana de Letras (AAL).

Durante as programações do III FestCineMulher, além das exibições de 15 curtas produzidos por cineastas mulheres acreanas durante os três dias de programações, o Festival também oferecerá oficinas de produção de roteiros que estarão sendo ministradas pelo cineasta Adalberto Queiroz, edição de vídeos com o cineasta Oscar Xavier que serão realizadas no teatro Hélio Melo a partir das 17h30 durante os três dias consecutivos.

Segundo o Presidente da ASACINE o historiador e artista plástico Enilson Amorim “este ano o FestCineMulher oferecerá palestras e exibições em alguns municípios do Acre dentre eles Capixaba e Senador Guiomard”.

Já o cineasta Adalberto Queiroz um dos produtores do evento, confirmou que na festa de encerramento do Festival que acontecerá no dia 05 de julho às 19 horas na quarta-feira no Teatro Hélio Melo, serão homenageadas duas mulheres que de forma direta e indiretamente contribuíram de forma significativa com o audiovisual acreano durante estes 50 anos de produção videográfica.

SOBRE O FESTCINEMULHER

O III FestCineMulher é um Festival Acreano de Cinema específico para as mulheres cineastas do Acre e demais do Brasil que residem no Estado. Idealizado pelos cineastas Enilson Amorim e Adalberto Queiroz, o evento é realizado pela Associação Acreana de Cinema (ASACINE) e visa fomentar, divulgar, qualificar e valorizar os trabalhos de mulheres que atuam no seguimento do audiovisual através de exibições, certificação, promoção de palestras, oficinas e cursos que este ano além de Rio Branco também serão ministrados em municípios.

O primeiro FestCineMulher foi realizado em maio de 2021 e o II FestCineMulher teve início em março de 2022, sendo que todos os eventos foram financiados com recursos públicos. Para divulgar as atividades do III FestCineMulher a Associação Acreana de Cinema idealizou um canal no Youtube para que os internautas acompanhem as atividades do Evento.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DOS 3 DIAS DO FESTCINEMULHER-EDIÇÃO 2023

DIA 03 DE JULHO ÀS 19 HORAS /FESTA DE ABERTURA DO EVENTO

A Importância da Mulher no Mercado de Trabalho – Adriana Pessoa

Simpatias e Curas – Lídia Xavier

Vencendo a Obesidade -Maria Irene

Contato SIinistro – Acrícia Dimanchi

Benzimento – Resa Poderosa/Maria Irene

DIA 04 DE JULHO ÀS 19 HORAS

Antônio Rosas 24 min – Maria Moraes

Benzimento e Resa Poderosa 22 min – Maria Irene

Mulher Acreana 15 min – Mazer Óliver

Set Terapêutico 12 min – Fátima Cordeiro

Processo de Cura 08 min – Linda Blair

DIA 05 DE JULHO ÀS 19 HORAS/FESTA DE ENCERRAMENTO E HOMENAGENS

Mulheres Lavandeiras – Kelen Gleysse

Elas Fazem a Diferença – Marcelania Nogeira

Maria Antônia a Comunicadora – Yasmim Grangeiro

Artes de Mulher – Roberta Marisa

Povos Originários – Cecília Macedo