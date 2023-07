Aspartame: Inca recomenda ‘evitar o consumo de qualquer tipo de adoçante artificial’ após potencial cancerígeno

Por isso, a decisão não deve impactar a indústria de alimentos e de bebidas. Grandes associações internacionais, como a Internacional de Adoçantes (ISA, da sigla em inglês), o Conselho Internacional de Associações de Bebidas (ICBA) e a Associação Brasileira de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), já declararam que a conclusão do JECFA é positiva e garante a segurança do aspartame em seus produtos, quando consumido dentro do limite.

Além disso, a Anvisa também emitiu um comunicado sobre o tema, em que reforça a ausência de risco no consumo do cotidiano e explica que a permissão para o uso dos adoçantes no Brasil, feita pela agência, “é realizada com base nas diretrizes do FAO e da OMS, que se mantiveram as mesmas”.