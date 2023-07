Assessor esclarece vídeo de Alan Rick exaltado contra servidor em aeroporto

O vídeo que está circulando em redes sociais da internet no qual o senador Alan Rick (União-AC) aparece esbravejado contra o servidor de uma empresa de aviação data de 2021, quando ele ainda era deputado federal, no auge da pandemia do coronavirus, e foi gravado no Aeroporto Internacional de Brasília.

A informação foi dada nesta quinta-feira (20), ao ContilNet, pelo assessor Jairo Cassiano, atual tesoureiro estadual do União Brasil, o partido ao qual é filiado o senador, que na época era assessor do político, o qual inclusive aparece nas imagens.

“Eu estava junto e assisti a tudo. Embora ache que não justifica o ato do senador, mas lembro que, na época, todo mundo estava com os nervos aflorado por causa da pandemia do coronavirus, o senador mais ainda por vir enfrentando casos de doença na família, e foi destratado como consumidor pelo servidor da empresa de aviação, algo que é muito comum nos aeroportos brasileiros”, disse Cassiano.

De acordo com o relato do assessor, naquele dia, com a necessidade urgente de estar Acre para visitar familiares e cumprir uma agenda no Alto Acre, o então deputado federal chegou no horário exigido no bilhete de passagem, no portão de número 24, conforme indicado no bilhete. “Ocorreu que, por duas vezes, a empresa mudou o portão de embarque. Na última chamada, enquanto a gente fazia um lanche, nem eu ou o senador ouvimos a informação da nova mudança e nos apresentamos no portão errado. Foi quando o rapaz nos informou que só poderíamos embarcar no dia seguinte e que o serviço de embarque já havia sido concluído”, contou o assessor.

Constrangido mas ainda em tom conciliador, Alan Rick indagou se a empresa não poderia fazer a gentileza de reabrir o serviço de embarque e parar o avião, já que este ainda se encontrava em solo. “Foi quando o funcionário, de forma autoritária e mal educada, disse-nos que não era dono de avião para parar a aeronave. Aí o então deputado descontrolou-se e de fato esbravejou sua revolta como o mau atendimento, algo que é comum e que acontece com muitos passageiros que são maltratados nos aeroportos”, disse Jairo Cassiano. “Mas o senador arrependeu-se e ficou muito constrangido com tudo o que aconteceu”, acrescentou.

A divulgação de vídeo foi um ato político dos adversários do senador, já que este vem se apresentando como possível pré-candidato ao Governo do Estado em 2026. “Foi um ato político, sim, de quem gostaria de desgastar o senador por causa de sua condição de possível pré-candidato a governador”, afirmou o assessor.