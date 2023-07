Ator pornô seria motivo do divórcio de Ricky Martin; FOTO

O ator pornô Max Barz pode ser o motivo do fim do casamento de Ricky Martin. O cantor anunciou a separação de Jwan Yosef no começo de julho após seis anos de relacionamento e dois filhos, Lucia e Renn.

A notícia chegou à imprensa por meio de uma declaração do ex-casal à revista People. Na ocasião, eles afirmaram que optaram por “respeito e dignidade” no fim, mas um canal no YouTube diz o contrário.

De acordo com o Chisme No Like, Ricky Martin teria traído o marido com o ator pornô. Os administradores da página garantem ainda que o cantor está “completamente obcecado pelo rapaz”.

Além disso, eles afirmam que essa não foi a primeira traição do artista. Ele teria chifrado o pintor outras vezes durante o casamento.