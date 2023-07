Atriz de Mulheres Apaixonadas pede ajuda para fazer denúncia em rede social

A atriz Roberta Gualda, que interpreta a personagem “Paulinha” em Mulheres Apaixonadas, que está sendo reprisada na Globo, usou as redes sociais nesta terça-feira (18/7) para fazer um pedido de ajuda. É que a artista descobriu um perfil no Tinder, que está usando sua foto para atrair pessoas.

“Amigos do Tinder, não estou no Tinder! Descobri esse perfil hoje e não sei se fico nervosa ou lisongeada por alguém achar que vai atrair gente com as minhas fotos, mas brincadeiras a parte, acredito mesmo que as ramificações desse tipo de mentira podem ser trágicas”, começou dizendo.

Roberta ainda pontuou que ficou aflita ao pensar que a pessoa pode estar aplicando golpes por aí. “Eu não sei se ‘Isabela’ só tem baixa auto estima ou tá aplicando golpe por aí, essa é uma. Agora, imagina se a pessoa que tem a foto inadvertidamente vinculada a um aplicativo de namoro tem um marido, ou namorado, machista, inseguro e agressivo?”, questionou.