Áudio: Ailton Maranhão, ex-sócio de Dhomini, revela ameaças do ex-BBB

A briga entre os ex-sócios Ailton Maranhão e Dhomini ainda segue dando o que falar. Para quem não lembra, no dia 13 de junho, um vídeo do ex-BBB agredindo o empresário no bar onde eles eram sócios viralizou nas redes sociais. Passado quase um mês do episódio, o dono do estabelecimento afirma ainda estar recebendo ameaças por parte do campeão do Big Brother Brasil e do vice-presidente do Aparecidense, Naves José Bispo.

Em uma conversa exclusiva com a coluna, Ailton disse estar assustado com a situação. “São 25 anos de história, 25 anos que eu gerencio bares e restaurante em Goiânia, que já passaram famosos como Cristiano Araújo, Gusttavo Lima e outros. Por estar acontecendo tudo isso hoje, eu estou um pouco assustado porque as ameaças não param, não cessaram ainda. Tanto da parte do Dhomini quanto da parte de um vice-presidente de um time daqui de Goiás”, revelou.

Ailton ainda destacou que tem medo de que algo mais grave aconteça com ele ou com alguém da sua família. “Tudo vai ser ser resolvido na Justiça. O que eu não quero é que aconteça algo contra a minha pessoa ou contra a minha família. Eu ainda continuo na ativa no bar de dia, tarde, noite, não paro. E vira e mexe passa uma pessoa mal encarada, olhando… E o Dhomini deixou bem claro que as coisas não iam ficar baratas”, disparou.

Em um áudio enviado por Ailton Maranhão à coluna, é possível ouvir Dhomini dizendo: “Fala na minha cara para eu arrebentar você e ele no cacete, pra te mostrar o que é homem”.

CLIQUE AQUI para ouvir o áudio.

Segundo Ailton, a esposa de Dhomini, Adriana Manata, também faz ameaças indiretas a ele. “Eu ainda estou sofrendo ameaças indiretas da parte do Dhomini e da mulher dele, que de vez em quando manda mensagem pra um aluno ou um cliente e as pessoas vão chegando até mim e vão falando: ‘Toma cuidado que o Dhomini é assim, é assado, ele fez isso, ameaçou fulano de tal’. Muitas pessoas me procuraram pra me alertar sobre isso”, afirmou.