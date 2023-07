Aurora Cristais está no Balcão de Negócios do Sebrae na Expoacre 2023

A Aurora Cristais está no Balcão de Negócios do galpão do Sebrae na Expoacre 2024. A loja, que é especialista em materiais com feitos com cristais, está no mercado há 4 anos.

Para Willy Paes, proprietário da empresa, é de grande importância uma oportunidade de negócio se tornar mais transparente, ainda mais conhecido, visto que é um negócio novo. “A gente ainda não teve uma oportunidade de fazer uma expansão de marketing, então esse balcão de oportunidades do negócio é excelente para gente, porque tem muita gente, não só em Rio Branco, mas tem muita gente que vem de outra cidade, de outros municípios que passam a conhecer o nosso negócio”, diz Willy.

Segundo o proprietário, o Sebrae auxilia a empresa aurora e tem sido parceiro já muito tempo com treinamento, cursos, ideias e com ferramentas que o Sebrae disponibiliza para o empreendedor.

Conheça a Aurora Cristais

A Aurora foi criada para ser uma loja E-commerce, uma loja virtual. “Nós começamos a Aurora Cristais com uma loja virtual. Dois anos depois nós instalamos um ponto físico. Esse produto que são os cristais, tudo a base de cristais, de pedras naturais, belezas naturais que o nosso país dispõe e que até então não existia nada parecido. Nós somos a única loja aqui em Rio Branco no estado do Acre trabalhando nesse formato. Hoje nós estamos com a loja física e com a loja online, nós inclusive vendemos pro Brasil inteiro”, finaliza.