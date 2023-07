Avião desaparece com membros do Governo a bordo

Uma aeronave de pequeno porte desapareceu na tarde desta segunda-feira, 3, no Paraná. A informação é do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA). O avião saiu de Umuarama, localizada no noroeste do estado, com destino a Paranaguá, no litoral. No entanto, em algum ponto da região da Serra do Mar, conhecida por sua exuberante Mata Atlântica, a aeronave desapareceu dos radares.

A aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R-200 era de propriedade particular. Ele saiu do Aeroporto Regional Orlando de Carvalho e não chegou ao destino, em Paranaguá. Conforme apurações levantadas, até o momento, estão desaparecidas: Heitor Genowei Junior, superintendente do Viaje Paraná, divisão da Secretaria de Estado do Turismo; Felipe Furquim, diretor da Casa Civil na região noroeste; e o piloto Jonas Borges Julião. O bimotor desapareceu do radar próximo à Serra do Mar e o último contato foi feito com o Aeroporto de Bacacheri.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o avião bimotor transportava o piloto e dois passageiros. Até o momento, não há relatos de queda da aeronave. O Governo do Paraná confirmou que os passageiros são servidores.

Assim que as autoridades tiveram conhecimento de que a aeronave havia desviado da rota e não chegou ao seu destino, iniciaram-se as buscas em conjunto com o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta). Helicópteros do BPMOA e da Casa Militar foram mobilizados, mas, infelizmente, nada foi localizado.

Diante da situação, a Força Aérea Brasileira (FAB) acionou o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico (Salvaero) para coordenar as operações de busca na região. Um avião especializado foi enviado de Campo Grande (MS) para auxiliar nos esforços de localização.

Um fato preocupante é que a aeronave não ativou o sinal de localização de emergência (ELT) durante o trajeto. As equipes do BPMOA realizaram buscas aéreas no final da tarde, porém, as condições meteorológicas adversas dificultaram a operação em algumas áreas. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná recebeu o chamado sobre o desaparecimento por volta das 14h e foi informado de que o avião sumiu dos radares às 10h14min, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba, litoral do Paraná. O horário previsto de chegada da aeronave era 10h24min.

Os bombeiros mobilizaram duas equipes de busca terrestre, uma em Guaratuba e outra em Morretes, para realizar reconhecimento da área. A Força Aérea Brasileira informou que as operações de busca aérea serão mantidas, inclusive durante a noite, sob a coordenação do Salvaero.

Nesse momento, todos estão na expectativa de obter informações sobre o paradeiro da aeronave e seus ocupantes, na esperança de que sejam encontrados em segurança.