Bebê cai dentro de caixa d’água e dá entrada desacordado no PS

Um acidente doméstico envolvendo uma criança de apenas 1 ano foi registrado em Manoel Urbano, interior do Acre. A vítima caiu acidentalmente em uma caixa d’água e por pouco não perdeu a vida.

No exato momento do ocorrido, uma equipe da Polícia Civil estava passando pelo local quando se deparou com o desespero da mãe. De imediato, os policiais prestaram os primeiros socorros e, em seguida, encaminharam a criança para a unidade mista de saúde de Manoel Urbano.

Em ato contínuo, foi acionado o helicóptero do CIOPAER, visto que, a vítima estava desacordada. Contudo, não foi preciso o encaminhamento para Rio Branco já que na própria unidade de saúde de Manoel Urbano a criança conseguiu acordar.