Bebê quase perde ponta do pênis por causa de fio de cabelo da mãe; entenda

Um bebê quase perdeu a ponta do pênis depois que um fio de cabelo da sua mãe interrompeu a circulação de sangue no local. A síndrome do torniquete capilar resultou no estrangulamento do pênis do menino. A condição relativamente rara contece com mais frequência em bebês e crianças pequenas e o risco aumenta quando as mães sofrem de queda de cabelo pós-parto, alertaram os médicos.