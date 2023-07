Bella Campos se pronuncia sobre climão com José Loreto em Vai na Fé

Após boatos de um climão entre Bella Campos e José Loreto nos bastidores de Vai na Fé, a equipe da atriz se pronunciou nas redes sociais e negaram a informação. De acordo com os rumores, a artista recusaria ir a encontros com outras pessoas do elenco por conta do intérprete de Lui, com que já se relacionou.

“Não existe climão. A novela está com um ritmo intenso de gravação, principalmente nessa reta final e, em função disso, a Bella tenta estar presente nos encontros da turma sempre que possível, mas nem sempre dá”, explicou a assessoria de Bella Campos, ao site Contigo!.

Bella Campos e MC Cabelinho atuam, juntos, em Vai na Fé. Os dois, inclusive, formaram um casal ao longo da trama. Enquanto ela interpreta Jenifer, o cantor dá vida a Hugo.

MC Cabelinho revela dificuldades para conquistar Bella Campos

MC Cabelinho e Bella Campos é, sem dúvidas, um dos casais do momento. Durante o Altas Horas, de Serginho Groisman, o funkeiro relembrou como fez para conquistar a amada e aproveitou para se declarar à atriz. Além da vida real, os dois ainda fazem par romântico na novela Vai na Fé.

“Na preparação, tinha um exercício que a professora manda fazer com os atores. Tinha uma hora que tu tinha que ficar de estátua e olhar para uma pessoa, e tinha que procurar uma pessoa para eu olhar. Eu procurava, assim, e não achava ninguém. Quando eu vi, a Isabella estava olhando para o vento”, contou Cabelinho.

Apesar do momento, o funkeiro revelou que não sabia se conseguiria conquistar Bella Campos. “Ela me olhou, mas quando ela me olhou ela não quis me olhar, fez marra para mim”, explicou.

Após o exercício, entretanto, Cabelinho recorreu ao Instagram para chamar a atenção da namorada. “Chamei ela no direct e mandei carinha de apaixonado, ela me respondeu. No outro dia já ofereci uma carona a ela, que eu não tô de bobeira. Ela aceitou e, daí em diante a gente começou a conversar e se entender, e hoje estamos gravando o Altas Horas”, completou.