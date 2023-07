Bittar, Alan Rick e Duarte unem partidos para definir candidaturas em 2024

Em uma reunião realizada na última terça-feira (4), o senador Alan Rick, presidente do União Brasil do Acre, o deputado federal Roberto Duarte, presidente do Republicanos do Acre e o senador Marcio Bittar (União Brasil-AC), que tem o rimão Edson Bittar no comando do PL do Acre, consagraram a aliança das siglas visando as eleições municipais de 2024. Agora é oficial, os três partidos caminharão juntos.

“Estamos unidos em torno de um projeto para que o povo do Acre se sinta contemplado, abraçado nas suas reais necessidades. Nós temos graves problemas estruturais que precisamos enfrentar. Nós precisamos aumentar a nossa participação também no grande debate nacional da infraestrutura, da saúde e da educação. Entendo que com esses três partidos unidos o Acre estará em boas mãos”, disse o senador Alan Rick em vídeo gravado logo após o encontro em seu gabinete.

No mesmo vídeo, o deputado federal Roberto Duarte deixou claro que o objetivo da aliança é “eleger o maior número de prefeitos e vereadores no estado do Acre” e que o trio já se organiza para as eleições de 2026. “Estamos com olhares atentos para as eleições de 2026, onde essa aliança terá pré-candidato ao governo do estado do Acre, pré-candidato ao senado da República, além dos pré-candidatos a deputados federais e estaduais”, disse.

Esse não foi o primeiro encontro entre os mandatários das três siglas, o que sinaliza que a aliança já vinha sendo construída. No final do mês de junho, o senador Alan Rick e o deputado federal Roberto Duarte estiveram com Edson Bittar e o deputado federal coronel Ulysses, nome ventilado para uma candidatura a prefeitura de Rio Branco.

Veja o vídeo: