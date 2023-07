Bocalom entrega R$ 30 mil em prêmios para vencedores do “Nota Rio Branco”

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, anunciou, nesta quarta-feira (12), os ganhadores do mês do programa “Nota Rio Branco”, que consiste em distribuição de dinheiro para consumidores que exijam a nota fiscal na aquisição de bens e serviços no âmbito do município. Trata-se de um programa de incremento da arrecadação municipal por meio de incentivo à solicitação de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Significa que quem contratou serviços, tem direito a trocar a nota fiscal por cupons, que vão a sorteio.

Além deste primeiro sorteio, até o final do ano ocorrerão outros dois certames, os quais, juntos, vão somar a distribuição de R$ 105 mil em prêmios. Nesta primeira etapa, participaram pelo menos 15 mil notas fiscais, trocadas por cupons. A participação nos sorteios dos prêmios está condicionada à colocação do número do CPF na nota e a manifestação de concordância com o regulamento e cadastro no sistema disponível no endereço eletrônico notapremiada.riobranco.ac.gov.br. O cronograma do sorteio para o exercício de 2023 estabelece as datas e premiações.

O primeiro sorteio aconteceu no último dia 1º de julho e puderam participar todas as pessoas que se inscreveram pela plataforma do programa que contrataram algum serviço no âmbito do município de Rio Branco. O primeiro prêmio é de R$ 10 mil e de R$ 5 mil a partir do segundo até quinto colocado.

A vencedora do primeiro prêmio neste primeiro sorteio foi a dona de casa Márcia Nascimento de Araújo, de 40 anos, uma filha, moradora do residencial Vila Bela, em Rio Branco. Ela contratou os serviços de uma academia de ginástica, pediu a nota fiscal eletrônica em seu CPF, cadastrou-se no programa e acabou levando para casa os R$ 10 mil, livres de impostos. “Eu acreditei no programa e este dinheiro agora chega em boa hora”, disse

O prefeito Tião Bocalom convidou mais cidadãos e cidadãs da cidade a participarem do programa e ressaltou que a ideia é aumentar a arrecadação municipal sem aumentar a alíquotas de impostos. “Esses recursos é que se transformam em asfalto nas ruas, em remédios nos postos de saúde e em outros programas municipais que beneficiam a população diretamente”, disse o prefeito.

A Prefeitura agora está organizando o sorteio do IPTU premiado, que ao final do ano vai sortear um veículo entre os contribuintes que estiverem com o pagamento do imposto em dias. “A licitação do certame está sendo organizada”, anunciou o secretário municipal de finanças, Wilson Leite.