Bocalom volta a inspecionar obras do “Programa Recupera Rio Branco”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), como parte do programa de visita às obras do “Programa Recupera Rio Branco”, visitou, na manhã desta quinta-feira (6), o bairro Doca Furtado. O prefeito e sua equipe haviam visitado, na quarta-feira (5), a Rua Baguari, no Bairro Taquiari, no Segundo Distrito da Capital.

Na visita ao Bairro Roca Furtado, a inspeção será às obras executadas na Rua Frei Caneca. De acordo com o prefeito, a intenção é ver de perto se as obras estão de acordo com a qualidade que o prefeito pediu e a população merece.

“Estamos indo ver de perto a qualidade dessas obras. Não vamos aceitar obras mal feitas e que por conta disso dentro de alguns meses requeiram reparos. Nossa ideia é fazer algo perene, com durabilidade. Isso só será possível sob intensa fiscalização”, disse Bocalom.

A Rua Frei Caneca é uma das principais do Doca Furtado e faz ligação como Conjunto Esperança, a da sede Policlínica, a casa de saúde da Polícia Militar.

Ruas adjacentes também terão os buracos tapados.

Tião Bocalom lembrou que o “Programa Recupera Rio Branco” foi concebido após a enchente deste ano, que inundou o rio Acre e os igarapés que cortam a cidade.

“Isso atingiu pelo menos 40 bairros, danificando mais de 400 ruas. O que temos de tapar em buracos em Rio Branco correspondem a mais de 100 quilômetros de rua, o que daria para ir e voltar a Porto Velho. Mas estamos apesarde todas as dificuldades para aproveitarmos o verão e avançarmos na recuperação da nossa cidade”, disse o prefeito.