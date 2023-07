Boletim médico atualiza estado de saúde de Stênio Garcia; leia

Nesta terça-feira (4/7), Stênio Garcia publicou um vídeo em suas redes sociais para agradecer as orações. O ator está internado em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com um quadro de septicemia. Pouco tempo após a postagem do artista, a assessoria da unidade divulgou um boletim médico para atualizar seu estado de saúde.

Segundo o informativo, Stênio segue sem previsão de alta médica. “O Hospital Samaritano Barra, da rede Americas, confirma que o Sr. Stênio Garcia foi admitido na unidade, no último sábado (1/7), com síndrome infecciosa. O paciente encontra-se em tratamento medicamentoso e a equipe médica segue com a investigação diagnóstica. Seu estado de saúde é estável, sem previsão de alta”, dizia o texto.

Na postagem feita pelo artista, ele se mostrou com fé para sair da situação. “Quero agradecer a todos que estão em oração por mim e logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre”, escreveu.