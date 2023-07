Bolsonaristas do Acre já tem preferência para as próximas eleições, diz levantamento

O jornal Estado de São Paulo realizou um levantamento sobre os potenciais candidatos à presidência em 2022, e revelou que os bolsonaristas no Acre não veem Tarcísio Freitas, atual governador de São Paulo, como candidato em potencial para as próximas eleições.

A pesquisa foi feita em cerca de 150 grupos de WhatsApp e apontou, ainda, o nome da ex-ministra da Agricultura e atual senadora, Tereza Cristina, como preferência aos acreanos ligados ao agronegócio.

O levantamento busca descobrir qual possível candidato a direita acredita que seja uma opção para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2026.

Seguindo tendência de outras regiões do país, como a região do triângulo mineiro, Pará e Rondônia, os acreanos acreditam que Tarcísio deve seguir governando São Paulo, buscando a reeleição.

Além do Acre, Tereza Cristina cresce entre os ruralistas de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraná. Eles defendem alguém ligado diretamente ao agronegócio e rejeitam os nomes de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, do Novo, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que comanda o Palácio dos Bandeirantes.