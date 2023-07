Brasileiro: Grêmio tenta frear líder Botafogo em Porto Alegre

O Grêmio entra em campo em sua arena em Porto Alegre, a partir das 18h30 (horário de Brasília deste domingo (9), com o desafio de tentar frear o líder Botafogo. A Rádio Nacional transmite este jogão de bola, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vivendo ótima fase na competição nacional, com uma sequência de três vitórias consecutivas (2 a 1 sobre o Bahia, 5 a 1 sobre o Coritiba e 3 a 1 sobre o América-MG), a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho tem um enorme problema, o atacante uruguaio Luis Suárez. Referência técnica da equipe e um dos artilheiros do Grêmio no Brasileiro (com quatro gols), o jogador sofre com dores no joelho direito e é dúvida.

Inclusive, as dores constantes fizeram com que o uruguaio fosse desfalque de última hora no jogo contra o Bahia, na última terça-feira (4) pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

A situação foi tratada pelo técnico Renato Gaúcho em entrevista coletiva na última sexta-feira (7), na qual ele afirmou que só poderá decidir pelo aproveitamento, ou não, de Suárez, momentos antes da partida com o Alvinegro: “Não posso colocar [o Suárez em campo] se ele disser que sente o joelho. Vou respeitar a opinião dele. Se falar que está bem, joga. Depende das dores dele, da vontade dele de querer suportar algumas dores e de querer jogar, ou não […]. Temos que esperar até a última hora. Domingo joga? Não sei, é ele que dará a resposta”.

E uma possível ausência do uruguaio seria um duro golpe para o Tricolor Gaúcho, ainda mais diante do líder do Brasileiro. Ocupando a ponta da classificação com 33 pontos conquistados, o Botafogo também vem em uma sequência de vitórias, mas quatro (2 a 0 sobre o Vasco, 1 a 0 sobre o Palmeiras, 1 a 0 sobre o Cuiabá e 2 a 0 sobre o Fortaleza).

Neste domingo o Alvinegro pode contar com um importante retorno, do lateral-esquerdo Marçal. Recuperado de uma lesão no joelho direito que o afastou dos gramados por cerca de um mês, o jogador pode ser um dos reforços do time de General Severiano, que também pode ter a estreia do atacante uruguaio Diego Hernandez, que foi regularizado na última sexta-feira (7).