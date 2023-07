Cachorro de rua encontra bebê abandonada em saco de lixo e comove web

Segundo a imprensa local, o choro da bebê, vindo do saco encontrado e carregado pelo cachorro, atraiu a atenção de um pedestre.

A criança, que aparenta ter quatro meses e apresentava marcas de contusão no rosto e no corpo, foi encaminhada ao Hospital Islâmico pelo indivíduo e, em seguida, transferida ao Hospital do Governo de Trípoli, conforme informou o portal The Nacional News.

A notícia foi amplamente divulgada nas redes sociais. Diversos internautas, inclusive, demonstraram interesse em adotar a criança. Alguns usuários chegaram a fazer comparações entre a atitude do animal e a ação humana neste incidente.