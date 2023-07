Cafezar ganha da OAB e garante vaga na semi da Copa Amigos do Ninho

O time do Cafezar venceu a OAB por 4 a 1 nessa terça (18) no campo do Cafezar, e com uma rodada de antecipação garantiu uma vaga na semifinal da Copa Amigos do Ninho de Futebol Soçaite.

Nas outras partidas da rodada, o Pagode de Madrid derrotou o G12 por 6 a 3 e o Juju empatou por 0 a 0 com o Ninho da Águia.

Destaque da rodada

O destaque da 4ª rodada foi Daniel Zaire, do G12. Mesmo com a derrota, o goleiro conseguiu realizar grandes defesas e evitou um placar mais elástico.

Classificação

1º Cafezar 10 Pts

2º Pagode de Madrid 9 Pts

3º Juju 7 Pts

4º Ninho da Águia 4 Pts

5º OAB 3 Pts

6º G12 1 Pt