Câmara aprova texto-base da reforma tributária em 1º turno

A Câmara dos Deputados aprovou, por 382 a 118 votos, nesta quinta-feira (6) o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária em 1º turno. Houve três abstenções. Os deputados analisam agora os chamados destaques, sugestões pontuais de alteração no texto.

Eram necessários 308 votos para a aprovação da proposta. Concluída esta etapa, os parlamentares ainda precisarão aprovar a PEC em 2º turno. A bancada do Acre composta por oito parlamentares, deu seis votos a favor da proposta. Foram eles: Antônia Lúcia e Roberto Duarte, ambos do Republicanos, Socorro Neri e Zezinho Barbary, ambos do PP, Meire Serafim e Eduardo Velloso, ambos do União Brasil. Foram contra a proposta: Coronel Ulysses (UB) e Gerlen Diniz (PP).

A discussão sobre um novo sistema tributário brasileiro se arrasta há quase 30 anos no Brasil. Dessa vez, foi possível destravá-la após um esforço que uniu diferentes correntes políticas e econômicas, com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), atuando diretamente nas negociações, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e governadores, prefeitos e líderes partidários de diferentes correntes políticas.