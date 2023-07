Câmara de Rio Branco realiza Tribuna Popular no Dia Mundial do Rock

Vereadores da Câmara de Rio Branco receberam músicos e produtores na Tribuna Popular realizada nesta quinta-feira, 13, Dia Mundial do Rock. O músico, empresário e produtor Igor Healer, acompanhado do mulfifacetado artista Álamo Kário e da cantora Bel Cordeiro, falaram sobre os desafios que envolvem o estilo musical.

Na Tribuna da Câmara, Igor Healer destacou os anos de luta na cena local, lembrando nomes que foram importantes na década de 90 e que contribuíram para o crescimento de bandas e da conquista de mais espaços.

“Hoje somos pais de família, trabalhadores, e o fato de defendermos o rock não faz de nós marginais, como algumas pessoas acreditam. Nossa contribuição com a sociedade deve ser reconhecida e respeitada. Por isso nossa vinda aqui hoje é muito importante”, acrescenta Igor.

Para o veterano Álamo Kário, o Rock é um estilo que quebra todos os preconceitos e está presente em várias gerações. “Precisamos ocupar mais espaços na nossa cidade, mas para isso o apoio do poder público é fundamental e necessário”, destaca.

A indicação para dar voz a artistas e simpatizantes do Rock na Câmara neste dia tão especial foi do vereador Samir Bestene, que também usou a tribuna para ressaltar os investimentos feitos pela prefeitura de Rio Branco na cultura, de um modo geral. “Estamos hoje celebrando um estilo de vida que merece todo nosso respeito e consideração. Faço questão de homenagear artistas que fizeram parte da minha formação musical, como Pia Vila, Hermógenes e o grupo Radicais Livres”, disse Samir.

Com o espírito do rock and roll tomando conta da Câmara, os vereadores João Marcos Luz, Elzinha Mendonça, Fábio Araújo, Raimundo Castro, Francisco Piaba e Lene Petecão também falaram sobre a importância do estilo musical para a sociedade e defenderam maior apoio aos fazedores de cultura. O ponto alto no encerramento da sessão foi protagonizado pelo vereador N. Lima que cantou à capela uma música de Raul Seixas, relembrando sua juventude com nostalgia.

Todos os anos, roqueiros fazem tributos aos seus artistas no dia 13 de julho e, como os músicos de Rio Branco não podem ficar de fora dessa celebração, hoje três bandas se apresentam no Studio Beer, a partir das 17h, e a entrada é um quilo de alimento não perecível. No sábado, sob a produção da Associação dos Músicos e Produtores Independentes do Acre (Amupac), oito bandas se apresentam na Concha Acústica, a partir das 17h. Vejam a programação.

PROGRAMAÇÃO

DIA 13/7

LOCAL: STUDIO BEER

BANDAS: METAL JACKET, BONECO VOODOO, DREAM HEALER

HORÁRIO: 17h

ENTRADA: 1KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL

DIA 15/7

LOCAL: CONCHA ACÚSTICA

PROGRAMAÇÃO

BANDAS – LOVE GEEK, ÁLAMO KÁRIO (CANTA RAUL SEIXAS), SOLDIER, RETROROCK (COM MÁRIO PORTUGA), THE ROSES, LARA PONTES (ESPECIAL RITA LEE), FIRE ANGEL E PIA VILA.

O Dia Mundial do Rock

Foi no dia 13 de julho de 1985 que rolou o megaevento beneficente Live Aid, idealizado pelos músicos Bob Geldof e Midge Ure. Mais de 100 países acompanharam ao vivo a transmissão via satélite de shows de nomes como Paul McCartney, David Bowie, Bob Dylan, Elton John, Queen, U2, entre outros, que aconteciam em grande parte em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos. Com toda essa mobilização gerada através do poder de bandas de rock, Phill Collins, vocalista do Genesis, sugeriu durante sua apresentação que este dia ficasse marcado na história como o “Dia Mundial do Rock”.